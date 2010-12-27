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Дурова уговорили на внесение Telegram в реестр
Сегодня, 16:25
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Shdaria
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Дурова уговорили на внесение Telegram в реестр

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Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр.

Павел Дуров пошел навстречу Роскомнадзору. Он согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации. 

На своей странице "Вконтакте" Павел Дуров написал об этом:

 "Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Электронный адрес, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору.

Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".
 
Фото: Telegram официальный сайт
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Категории: Новости России Лента новостей

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