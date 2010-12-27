Дурова уговорили на внесение Telegram в реестр

Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр.

Павел Дуров пошел навстречу Роскомнадзору. Он согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации.

На своей странице "Вконтакте" Павел Дуров написал об этом:

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Электронный адрес, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору.

Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".

Фото: Telegram официальный сайт