Дуров: Спецслужбы США пытались подкупить разработчиков Telegram

Создатели мессенджера не раз заявляли о высоком уровне защищенности пользовательских данных.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сотрудников его команды пытались подкупить американские спецслужбы. Это происходило во время поездки разработчиков в Соединенные Штаты Америки.

Дуров написал в твиттер-аккаунте, спецслужбы дважды пытались дать взятку сотрудникам, которые занимаются "Телеграмом". Обе попытки были сделаны во время недельной поездки команды в Штаты в прошлом году.

Основатель Telegram также заявил, что лично на него оказывалось давление со стороны сотрудников ФБР. Дуров добавил, что "было бы наивно думать, что в США можно заниматься независимым или защищенный криптосервисом".

Приложение Telegram появилось в 2013 году. Его разработчики, в том числе и основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров, сделали акцент на защищенности пользовательских данных. Различные исследования показали, что мессенджер является одним из наиболее безопасных в плане защиты информации. Приложением пользуются более 100 млн человек по всему миру.

Фото: likeni.ru