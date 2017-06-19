На видео попало смертельное ДТП на КАДе

В Петербурге на КАДе произошло страшное ДТП.

В Петербурге на КАДе произошло смертельное ДТП, между Новосельем и Таллинским шоссе в сторону Санкт-Петербурга.

Известно, что водитель ГАЗели менял лопнувшее колесо на средней полосе дороги. Затем легковой автомобиль "Шкода" врезался на высокой скорости в ГАЗель. В результате аварии в легковом автомобиле скончалась девушка, также есть пострадавшие. По рассказам очевидцев, травмы есть у еще двоих: женщины и ребенка. В настоящее время оба находятся в больнице.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции.

Видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"