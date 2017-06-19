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На видео попало смертельное ДТП на КАДе

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В Петербурге на КАДе произошло страшное ДТП.

 В Петербурге на КАДе произошло смертельное ДТП, между Новосельем и Таллинским шоссе в сторону Санкт-Петербурга.

Известно, что водитель ГАЗели менял лопнувшее колесо на средней полосе дороги. Затем легковой автомобиль "Шкода" врезался на высокой скорости в ГАЗель. В результате аварии в легковом автомобиле скончалась девушка, также есть пострадавшие. По рассказам очевидцев, травмы есть у еще двоих: женщины и ребенка. В настоящее время оба находятся в больнице.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. 

 

Видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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