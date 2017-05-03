Драка в финале Кубка России: футболист заявил, что соперник оскорбил его мать

Окончание финального матча за Кубок России по футболу омрачилось (а для некоторых зрителей, возможно, обогатилось) дракой, которая произошла между нападающим московского ФК "Локомотив" и полузащитником екатеринбургского "Урала".
Как стало известно, на шестой минуте добавленного к основному времени матча нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт».
Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал инцидент. Он рассказал, что Фернандеш сказал что-то Артему Фидлеру, перепалка переросла в потасовку, которая очень быстро стала массовой. В результате судья удалил с поля сразу четверых игроков: одного из зачинщиков беспорядков форварда "Локомотива" Ари, его одноклубника Джефферсона Фарфана, и Эдгара Манучаряна с Артемом Фидлером из "Урала".
Видео: youtube