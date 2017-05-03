Драка в финале Кубка России: футболист заявил, что соперник оскорбил его мать

В финале матча кубка России футболист "Локомотива" побил соперника

Окончание финального матча за Кубок России по футболу омрачилось (а для некоторых зрителей, возможно, обогатилось) дракой, которая произошла между нападающим московского ФК "Локомотив" и полузащитником екатеринбургского "Урала".

Как стало известно, на шестой минуте добавленного к основному времени матча нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт».

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал инцидент. Он рассказал, что Фернандеш сказал что-то Артему Фидлеру, перепалка переросла в потасовку, которая очень быстро стала массовой. В результате судья удалил с поля сразу четверых игроков: одного из зачинщиков беспорядков форварда "Локомотива" Ари, его одноклубника Джефферсона Фарфана, и Эдгара Манучаряна с Артемом Фидлером из "Урала".

Видео: youtube