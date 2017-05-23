Драка с поножовщиной в Актау попала на видео

Толпа неизвестных напали на мужчину с ножом и отобрали деньги средь бела дня

Жесткий инцидент произошел накануне, 22 мая, в Актау в Казахстане.

Возле автобусной остановки между 2 и 6 микрорайоном Актау, средь бела дня, несколько неизвестных мужчин напали на прохожего. Они избивали его, а в какой-то момент достали и нож. Мужчина неоднократно падал и вновь поднимался, а на него снова налетали с побоями.

Снимавшая видео женщина, в комментариях сообщила, что у мужчины идет кровь, у него отобрали деньги, нужно вызвать "скорую". Проезжающие мимо автомобили сигналят и проезжают дальше по своим делам.

В СМИ сообщается, что мужчина был доставлен в больницу мужчина с двумя ножевыми ранениями в правое и левое бедро. Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое.

Видео: ВК, Serg Merg