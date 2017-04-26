Синоптики снова обещают дождь со снегом в Петербурге

Прогноз погоды на среду в Северной столице не радует: днем ожидаются осадки в виде снега и дождя. При этом воздух прогреется до 8 градусов.

Вопросы о том, когда же в Петербурге начнется весна так и остаются без ответов. В среду, 26 апреля, погода точно не думает меняться на теплую и сухую. Синоптики обещают, что в городе и области пройдет дождь со снегом.

Несмотря на зимние осадки, температура воздуха уже совсем весенняя. Днем столбик термометра поднимется до 8 градусов выше нуля. При этом будет дуть умеренный ветер до 11 метров в секунду.

Если в первой половине дня в такой прогноз слабо верилось. то после обеда снегопад кажется вполне возможным. Сейчас небо заволокло темными тучами с редкими просветами из светло-серых туч.

Апрельская погода в Северной столице уже стала причиной многочисленных шуток и стенаний горожан. В понедельник главный синоптик пообещал Петербургу еще два дня дождя со снегом. Он сказал, что циклон, вызывающий снег в городе, постепенно сдвигается. Капризы погоды вызвали и многочисленные аварии. В основном из-за того, что автовладельцы перешли на летнюю резину. А дороги каждый день сковывает гололед.

Видео: Instagram / anastasiya.ustsova