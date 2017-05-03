Станцию "Достоевская" закрыли на вход и выход

Пресс-служба метро сообщает, что станцию метро "Достоевская" закрыли на вход и выход. Но пассажиров пускают в переход на станцию "Владимирская".

В среду, 3 мая, около шести вечера в Северной стоилце закрыли станцию метро. на этот раз ограничили вход и выход на "Достоевскую". При этом в пресс-службе метрополитена уточняют, что переход на станцию "Владимирская" работает. Поэтому поезда ездят без изменений.

В целом пассажиры испытывают не сильные неудобства. Ведь выйти и зайти на станцию можно чрез соседнюю "Владимирскую". Дойти до ее вестибюлей можно за пару минут по поверхности. Причин ограничений в подземке пока не называют.

В 18.37 вестибюль открыли для пассажиров.

В выходные на красной ветке произошло ЧП. Piter.tv сообщал, что на "Политехнической" пьяный мужчина упал на рельсы. Из-за инцидента остановилось движение. Некоторые пассажиры дожидались в вагонах в тоннеле.