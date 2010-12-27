Из-за бесхозного предмета закрыли "Достоевскую" и переход

Станцию метро "Достоевская" и переход на "Владимирскую" закрыли. на платформе найден бесхозный предмет.

Вечером в среду, 31 мая, станцию метро "Достоевская" закрыли на вход и выход. Также для пассажиров недоступен переход на станцию "Владимирская". Ограничения начали действовать в 17.45. Всех пассажиров просят срочно покинуть вестибюль.

Причиной эвакуации станции стал бесхозный предмет, который нашли на платформе. О закрытии станции объявляют в переходах и вагонах подземки. Поезда оранжевой ветки следуют станцию без остановок.

Сотрудники метрополитена дожидаются прибытия специалистов-взрывотехников. Пока они не обследуют предмет, станцию не откроют. Сейчас в метро уже час пик, так что открытия "Достоевской" ждут много людей. Некоторые стоят прямо около входа. Другие предпочитают добраться до соседних станций на наземном транспорте или в метро.