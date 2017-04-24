У петербургских дорожников началась весна

Сезон зимних уборок закончен. Теперь вся техника будет брошена на весеннюю чистку улиц.

Недавно стало известно, что зимний сезон для петербургских дорожников, который из-за снегопадов был продлен на неделю, наконец-то завершился. Теперь убирать улицы предстоит "весенней" технике. Впрочем, к столь нестабильной погоде в Северной столице Комитет по благоустройству также готов. В ведомстве заверили, что универсальная дорожная техника готова и к уборке снега, и к работе с рассолами. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Отметим, что за прошлую неделю на мытье улиц было потрачено около 20 тысяч кубометров воды, вывезено 6 тонн загрязнений и 300 тонн мусора. Судя по всему, Петербург, чистый и красивый, уже готов к весенне-летнему приему туристов и, что немаловажно, футбольных болельщиков.

Видео: youtube, BEST VIDEOS