Дорожный знак наказал московскую машину за неправильную парковку в центре Петербурга

В центре Петербурга дорожный знак придавил машину, оставленную на тротуаре. У автомобиля пострадало лобовое стекло.

Погода Северной столицы стоит на страже правильной парковки в центре города. Водитель автомобиля с номерами московской области, видимо, не мог найти парковочное место и оставил свою машину на тротуаре, при этом перегородив выезд из арки на улице Профессора Ивашенцова, недалеко от перекрестка с Невским проспектом.

Однако автохама покарал дорожный знак. Стойка сразу с четырьмя табличками упала на машину. В результате полностью разбилось лобовое стекло, также появились вмятины на капоте.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" шутят, что это"знак" для водителя, оставившего свою машину в неположенном месте. Скорее всего, знак упал из-за порывистого ветра, который господствовал в городе вместе с дождем.

Ранее Piter.tv передавал, что после полудня Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург