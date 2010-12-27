Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Ленобласти около дороги в канаве нашли изуродованный труп пожилого мужчины
Сегодня, 16:14
0
Ustsova
185

В Ленобласти около дороги в канаве нашли изуродованный труп пожилого мужчины

0
 
 

У погибшего были переломаны ребра и рассечено лицо. Тело обнаружил дорожный рабочий в Приозерском районе.

Накануне, 29 декабря, около 12 часов дня дорожный рабочий нашел труп в канаве недалеко от поселка Бригадное Призерского района. Об этом инциденте мужчина сообщил в полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили на теле погибшего множественные гематомы. У него были сломаны ребра, синяки, а также рассечено лицо. Об этом сообщает 47news.

На данный момент труп направлен в морг. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей, проводят проверку. Каким образом тело 62-летнего мужчины в разных сапогах оказалось в канаве – предстоит выяснить следователям.

Ранее мы писали, что житель Тобольска зарезал человека ради 170 тысяч рублей.

Теги: новости ленинградской области , новости приозерского района , приозерский район труп в канаве , труп в канаве , труп приозерский район
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5