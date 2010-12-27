В Ленобласти около дороги в канаве нашли изуродованный труп пожилого мужчины

У погибшего были переломаны ребра и рассечено лицо. Тело обнаружил дорожный рабочий в Приозерском районе.

Накануне, 29 декабря, около 12 часов дня дорожный рабочий нашел труп в канаве недалеко от поселка Бригадное Призерского района. Об этом инциденте мужчина сообщил в полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили на теле погибшего множественные гематомы. У него были сломаны ребра, синяки, а также рассечено лицо. Об этом сообщает 47news.

На данный момент труп направлен в морг. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей, проводят проверку. Каким образом тело 62-летнего мужчины в разных сапогах оказалось в канаве – предстоит выяснить следователям.

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