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Дональд Трамп забанил в Twitter Стивена Кинга
Сегодня, 22:38
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Sheker
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Дональд Трамп забанил в Twitter Стивена Кинга

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Трамп отправил Стивена Кинга в «черный список»

   Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент США забанил его в социальной сети Twitter. Стивен Кинг часто критикует Дональда Трампа, ещё с того момента, когда миллиардер заявил о планах баллотироваться на пост главы государства.

«Трамп заблокировал меня, запретив читать сообщения. Может быть, мне придется убить себя», – заявил Кинг.

По словам Кинга, его книги не так страшны, как избрание Трампа и допуск к управлению ядерным оружием. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пообещала коллеге по писательскому цеху делиться сообщениями американского лидера.

 

Фото:
Instagram: stephenking

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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