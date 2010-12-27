Дональд Трамп забанил в Twitter Стивена Кинга

Трамп отправил Стивена Кинга в «черный список»

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент США забанил его в социальной сети Twitter. Стивен Кинг часто критикует Дональда Трампа, ещё с того момента, когда миллиардер заявил о планах баллотироваться на пост главы государства.

«Трамп заблокировал меня, запретив читать сообщения. Может быть, мне придется убить себя», – заявил Кинг.

По словам Кинга, его книги не так страшны, как избрание Трампа и допуск к управлению ядерным оружием. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пообещала коллеге по писательскому цеху делиться сообщениями американского лидера.

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Instagram: stephenking