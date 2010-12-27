Дому книги выделят 500 млн из бюджета на реализацию культурной государственной программы

ЗакС Санкт-Петербурга внес очередной пакет правок в бюджет города.

Петербургские депутаты нашли, на что еще можно потратить деньги из городского бюджета. Сегодня, 15 мая, они внесли соответствующие поправки в главный экономический документ Северной столицы. Об этом пишет "Фонтанка".

Ключевым пунктом в обсуждении депутатов стало выделение полумиллиарда рублей компании "Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги", которую в Петербурге знают под брендом "Дом книги". В итоге парламентарии выделили 500 млн рублей коммерческой организации: они пойдут на реализацию государственной программы в сфере туризма и культуры. О какой конкретно программе идет речь, и на что будут потрачены деньги, СМИ не уточняет.

Среди других новых статей расходов числятся 165 млн рублей на ремонт государственных учреждений в Петроградском районе, 8 млн для комитета по строительству на создание условий для обеспечения "общественного согласия", а также 81 млн рублей для администрации Курортного района.