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"Дом - 2" по - Исландски: там стартовало реалитишоу о жизни 4 забавных котят

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В режиме реального времени можно наблюдать за жизнью и играми умилительных котят

Проект о жизни 4 маленьких котят стартовал в Исландии 17 февраля.

Для этих милах был построен домик в несколько этажей со всем необходимым для сна, питания и игр. Есть две двухярусные кровати в спальне, правда зачастую котята прдепочитают спать все вместе на одной. Ванная комната, которая скорее всего для декорации. Кухня с мисками с едой. И по всему дому много разных игрушек для жильуов, чтобы они не скучали и активно развивались.

Для лучшего наблюдения за жизнью пушистиков установили три камеры, которые транслируют круглосуточно в интернет жизнь котят. Этот проект согласован с Исландским фондом по защите кошек и с полного ведома ветеринаров, сотрудников по защите и охране животных. Для удобства пользователей трансляция ведется и на одном из каналов YouTube и на специальном сайте.

Видео:YouTube/Nútíminn

Теги: видео , дом 2 , исландия , котята , реалитишоу
Категории: Мировые новости

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