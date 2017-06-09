Долгострой на 616 квартир в Парголово сдали с опозданием на два года

В четверг долгострой на Тихоокеанской улице получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Свои квартиры получило 616 дольщиков, которые дожидались жилья на два года дольше обещанного.

На этой неделе Смольный выдал долгострою в Парголово разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Албина. Жилой комплекс на Тихоокеанской, 14 начали возводить в 2013 году. Однако компания "Дальпитерстрой" не выполнила свои обязательства. К заявленному застройщиком 2015 году дом не был готов.

Компания не смогла справиться с обязательствами и уже в 2016 комплекс внесли в список проблемных. Чтобы обеспечить скорейшую достройку здания, разработали специальную модель достройки, контролировали ход работ и подучу всех документов. В итоге на этой неделе дольщики получили 616 квартир.

В списке властей Северной столицы остаются четыре дома "Дальпитерстрой": на проспекте Посвящения и три в Шушарах. Два из них достроены и идет подготовка на ввод их в эксплуатацию.