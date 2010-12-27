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Дольщики ГК «Город» намерены отправить письмо президенту РФ с просьбой о помощи
Сегодня, 18:20
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Shdaria
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Дольщики ГК «Город» намерены отправить письмо президенту РФ с просьбой о помощи

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В Петербурге обманутые дольщики ГК "Город" намерены обратиться за помощью к президенту РФ.

 Петербургские дольщики ГК "Город" запланировали 6 июня подать в приемную президента СЗФО письма, где будут указаны их проблемы. Об этом рассказывают дольщики в соцсетях.

Отметим, что обманутые дольщихи хотели устроить митинг 10 июня , но администрация Красносельского района не согласовала их инициативу. 

Напомним, покупатели квартир в ЖК "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда" (ГК "Город") в Петербурге требуют устранить недоделки и дефекты в первой очереди ЖК "Ленинский парк", предоставить письменные гарантии того, что деньги от продажи земли в Каменке пойдут на достройку их домов, выработать четкий план финансирования, а также графики поступления средств на стройку и другие.

 

Фото: "Вконтакте" группа  "Дольщики застройщика ГК Город"

Теги: дольщики гк город , обращение президенту , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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