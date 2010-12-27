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Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты
Сегодня, 16:33
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Asyaromanenkova
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Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты

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В среду. 31 мая, дольщики ГК "Город", которые ожидают сдачи домов уже четыре года, объявили о начале голодовки. Также активисты вышли на одиночные пикеты около нескольких правительственных зданий.

Дольщики ГК "Город" объявили о начале голодовки. Как рассказала глава инициативной группы Алла Андреева, от еды отказались пять горожан. О начале акции обманутые клиенты сообщили при помощи одиночных пикетов.

Дольщики надеются, что их акция поможет добиться встречи с полпредом президента Цукановым. Клиенты ГК "Город" верят в то, что чиновник поможет им также, как он сделал это в Калининградской области.

Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты

Участники активной группы встали с одиночными пикетами около законодательного собрания, здания прокуратуры и полпредства. Они требуют возобновить работы на недостроенных объектах, а также участвовать в контроле поступающих на строительство финансах. Как рассказала Андреева "Фонтанке", сейчас из 13 домов строятся только два.

Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикетыДольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты

Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты

Накануне Piter.tv сообщил, что одного из руководителей ГК "Город" оставили под домашним арестом до сентября. Санкт-петербургский городской суд продлил меру пресечения для Руслана Ванчугова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гк город , дольщики гк город , новости спб , стройка спб
Категории: Новости СПб

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