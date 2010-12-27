Дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты

В среду. 31 мая, дольщики ГК "Город", которые ожидают сдачи домов уже четыре года, объявили о начале голодовки. Также активисты вышли на одиночные пикеты около нескольких правительственных зданий.

Дольщики ГК "Город" объявили о начале голодовки. Как рассказала глава инициативной группы Алла Андреева, от еды отказались пять горожан. О начале акции обманутые клиенты сообщили при помощи одиночных пикетов.

Дольщики надеются, что их акция поможет добиться встречи с полпредом президента Цукановым. Клиенты ГК "Город" верят в то, что чиновник поможет им также, как он сделал это в Калининградской области.

Участники активной группы встали с одиночными пикетами около законодательного собрания, здания прокуратуры и полпредства. Они требуют возобновить работы на недостроенных объектах, а также участвовать в контроле поступающих на строительство финансах. Как рассказала Андреева "Фонтанке", сейчас из 13 домов строятся только два.

Накануне Piter.tv сообщил, что одного из руководителей ГК "Город" оставили под домашним арестом до сентября. Санкт-петербургский городской суд продлил меру пресечения для Руслана Ванчугова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург