Документы об окончании строительства "Зенит-Арены" будут подписаны с минуты на минуту

"Метрострой" опроверг сообщения петербургских СМИ об отодвигающихся сроках сдачи "Зенит-Арены". По данным пресс-службы, чиновники и строители в эти минуты подписывают документы об окончании строительных работ.

Подписание документов о завершении строительства "Зенит-Арены" в Петербурге должно было состояться сегодня, 26 декабря, в 13.00. Об этом сообщила официальная пресс-служба компании "Метрострой", являющейся генеральный подрядчиком главного долгостроя Северной столицы. Однако, по состоянию на 13.05, представители пресс-службы не смогли подтвердить факт выполнения своего обещания. По всем контактным телефонам "Метростроя" никто не отвечает. Возможно, именно в эти минуты составляется окончательный документ о приеме работ со стороны Смольного и Министерства спорта РФ.

Ранее мы писали, что сдача в эксплуатацию "Зенит-Арены" состоится в течение недели. Однако представители "Метростроя" опровергли эту новость. Они обещали гарантированно закончить строительные работы до конца трудового дня 26-го декабря.

Видео: nstagram / vanusha_ussur