РПЦ договаривается с новым директором Исаакия об увеличении числа богослужений

Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров и Русская православная церковь согласовывают увеличение числа богослужений в музее-памятнике.

В музее-памятнике Исаакиевский собор могут увеличить число богослужений. Сейчас представители региональной епархии обсуждают это новым директором музея Юрием Мудровым. Глава Исаакиевского собора обсуждал этот вопрос с митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Как рассказал Мудров "Интерфакс", епархия попросила изменить соглашение с музеем в части времени богослужений с целью увеличить службы в центральной нефе собора. Музей-памятник согласился пойти на уступки в двунадесятые праздники и праздники собора (дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского). В эти дни будут проходить большие торжественные службы.

Директор музея при этом отметил, что большое количество парадных служб в главном помещении неудобны для памятника. У руководства Исаакиевского собора есть планы по посещаемости туристами.

Ранее Piter.tv сообщал, что новый директор Исаакия не считает вопрос о музее достойным референдума.