Доктор Дре спустя два года выпустил новый трек

Последняя пластинка под названием "Compton" известного американского рэпера была выпущена в 2015 году. Спустя два года тишины Доктор Дре написал новый сингл.

Недавно стало известно, что Доктор Дре записал новый трэк. Аудиозапись появилась в мини-сериале от HBO "Не склонившие головы". За последние два года это первый сингл музыканта.

Надо сказать, что трэк уже распространился по соцсетям под названием "Gunfire". Однако официальные представители рэпера заявили: сингл называется по-другому.

"Пиратам" переименовать запись пришлось для того, чтобы ее не изъяли правообладатели. Композицию с оригинальным названием можно скачать на площадках Google Play и Apple Music.

По предварительным данным, данный сингл Доктор Дре не будет включать в будущий альбом, который должен выйти в 2017 году.

Двухлетний перерыв для исполнителя - это сравнительно небольшой период. В 1992 году Дре выпустил классический альбом "The Chronic", положивший начало джи-фанку. Этот стиль был особенно популярным у рэперов 90-х годов. Спустя семь лет музыкант выпустил вторую пластинку "2001"., а после ушел в продюсирование. Благодаря Доктору Дре мир узнал о таких рэперах, как Эминем и 50 Cent.

Через 16 лет перерыва вышел третий альбом музыканта "Compton". Появление новой пластинки исполнителя в 2015 году стало для всех неожиданностью. Как рассказал сам Доктор Дре, альбом был записан под вдохновением от игрового байопика NWA.

Многие знают Доктора Дре по известной надписи "Beats by Dr Dre". Наушники, выпускающиеся под его брендом, считаются самыми известными и модными по миру. Доктор Дре стал первым в истории хип-хоп исполнителем-миллиардером. В мае этого года он вошёл в пятёрку самых богатых рэперов. Рядом с ним в списке оказались также Дрейк, Diddy, Jay-Z и Birdman.

Злата Шамшура

Видео: инстаграм, drdre