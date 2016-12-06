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Дочь спикера ЗакСа утвердили в должности первого зама
Сегодня, 19:02
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Shdaria
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Дочь спикера ЗакСа утвердили в должности первого зама

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В Петербурге утвердили Марину Лыбаневу в должности первого заместителя главы администрации Петроградского района.

 Первым заместителем главы администрации Петроградского района стала Марина Лыбанева - дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Ранее это место занимал  Валерий Сапожников, который недавно стал главой Фрунзенский район.

22 июня Марину Лыбаневу, заместителя главы районной администрации, утвердили в должности первого зама. На ее прежнее место в Петроградскую администрацию встанет Елена Ячменева, которая работает начальником одного из отделов в городском комитете по информатизации и связи.

 

Теги: новости спб , первый зам петроградского района , петербург , петроградский район , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня
    20:56
    Tserkovnikov Oleg Ответить

    еще бы ))) дело семьи

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