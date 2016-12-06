Дочь спикера ЗакСа утвердили в должности первого зама

В Петербурге утвердили Марину Лыбаневу в должности первого заместителя главы администрации Петроградского района.

Первым заместителем главы администрации Петроградского района стала Марина Лыбанева - дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Ранее это место занимал Валерий Сапожников, который недавно стал главой Фрунзенский район.

22 июня Марину Лыбаневу, заместителя главы районной администрации, утвердили в должности первого зама. На ее прежнее место в Петроградскую администрацию встанет Елена Ячменева, которая работает начальником одного из отделов в городском комитете по информатизации и связи.