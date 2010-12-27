Дочь Никиты Михалкова снимает фильм ужасов

Дочь Никиты Михалкова снимает молодежный хоррор

Надежда Михалкова собирается впервые попробовать себя в роли режиссёра хоррора. По словам Надежды, целевая аудитория картины "Проигранное место" – подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.

По сюжету, группа старшеклассников узнает одну из городских легенд об особенном сиденье в зале кинотеатра. Купивший билет на это место, номер которого никому не известен, обязательно погибнет. Ребята не верили страшному рассказу, пока сами не столкнулись со странной чередой смертей знакомых.

Сценарий был написан известными драматургами братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми («Изображая жертву»), которые также выступили и продюсерами картины – вместе с сестрами Анной и Надеждой Михалковыми и Катериной Комоловой. Съемки пройдут в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом.



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Instagram: nadiamixalkova