Дочь Галкина и Пугачевой завоевывает соцсети

В своем Инстаграме Максим выложил видео с маленькой Елизаветой, которое привело в восторг толпу фолловеров.

"Мама поёт, а дочка плывёт" - радостно подписал артист под видеороликом, где Лиза показывает, как стремительно она умет двигаться под водой. "В плавании даёт жару. Пора на соревнования! Всем желаю хороших выходных, спасибо за добрые слова в наш адрес, это всегда приятно!" - продолжает добродушные настроения Галкин.

И его волну ltqcndbntkmyj подхватывают практически все его инста-подписчики. Как только не хвалили малютку, и лягушастиком назвали, и амфибией, и русалочкой, и царевной, и надеждой нашего спорта.

Многие еще и заметили, как упорно девочка движется к поставленной цели, а ведь есть в кого: "Вот молодчинка,мне почти 40,я до сих пор не умею плавать!", подчеркивают свои восхищения фанаты звездной семьи.

Видео: Instagram, maxgalkinru