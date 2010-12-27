Щедрая петербурженка дала кавказцу 140 тысяч «на операцию»

Пожилая жительница Московского района отдала немалую сумму проходимцу. Тот, в свою очередь, обещал вернуть женщине деньги с процентами.

По данным АН «Оперативное прикрытие»,1 июня около полудня у дома 27 по улице Типанова к 81-летней женщине подошел неизвестный мужчина восточной внешности, примерно 35-40 лет. Он попросил у женщины деньги "на операцию другу", который якобы попал в аварию. В свою очередь, мужчина пообещал вернуть пенсионерке деньги с процентами.

Петербурженка дала проходимцу 10 тысяч рублей, на что тот заявил, что этого мало. После этого заявления женщина сходила в сберкассу, сняла 126 400 рублей и передала незнакомцу на остановке общественного транспорта.

Похожая ситуация случилась с еще одной пенсионеркой. 86-летняя жительница Выборгского района лишилась денег после визита в ее квартиру на улице 1 Мая в Парголово двух неизвестных мужчин, представившихся сотрудниками службы социальной защиты. После их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу из своей сумки 30 тысяч рублей.