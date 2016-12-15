В Малом Зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича (Невский пр., 30) пройдет вечер еврейской, цыганской и балканской народной музыки.

Группа «Добраночь» была основана в 1998 году во Франции, куда компанию друзей-музыкантов из Петербурга привела тяга к путешествиям и новым музыкальным впечатлениям. После нескольких лет странствий группа вернулась на Родину, чтобы обрести новый состав и новое звучание.

«Добраночь» исполняет еврейскую, цыганскую и балканскую народную музыку, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт путешествий и общения с народными музыкантами разных стран. Репертуар коллектива также включает в себя русские песни времён расцвета духовых оркестров. За время своего существования «Добраночь» посетила с гастролями более двадцати стран мира и записала шесть альбомов. Музыку группы «Добраночь» можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах. Коллектив «Добраночь» одинаково убедительно звучит как на филармонических сценах, так и на открытых площадках больших фестивалей и городских праздников. Нередко музыканты спускаются со сцены и играют прямо среди слушателей, как это делали их предшественники, играя на свадьбах лет сто назад.

Дмитрий Храмцов - художественный руководитель и солист (скрипка)

Илья Гиндин - кларнет

Григорий Спиридонов - тромбон

Максим Карпычев - саксофон

Евгений Лизин - большой барабан

Алексей Степанов - туба

Роман Шиндер – банджо