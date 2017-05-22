Тарасов повезет Костенко в романтическое путешествие

Подписчики футболиста и модели предположили, что по завершению сезона Дмитрий отвезет любимую "на юг". Поводом для таких умозаключений стал снимок с праздничного банкета.

В минувшую субботу, 21 мая, Дмитрий Тарасов сыграл в последнем матче сезона. Обычно после этого футболист отправляется в путешествие со своей пассией. На этот раз счастливый билетик "на юг" должна получить модель Анастасия Костенко, уверены фанаты. Такое умозаключение было сделано из-за опубликованного в сети снимка.

Дело в том, что Анастасия поделилась со своими подписчиками фотографией с праздничного банкета, которых проходил в стенах ресторана-теплохода "Ласточка". Данный снимок весьма неоднозначно прокомментировал Тарасов. "Газуем!" – написал футболист.

Надо сказать, что за несколько часов фотографию оценили порядка 34 тысяч человек.

Любопытно, что, едва расставшись с Бузовой, Тарасов переключился на модель. Теперь они даже не скрывают своих чувств, и, кажется, скоро вновь состоится грандиозная свадьба. Молодые уже выбирают вместе шторы в будущий дом. Кроме того, Тарасов то и дело балует любимую серенадами собственного исполнения.

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Видео: youtube, Dom-2 info