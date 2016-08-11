Дмитрий Соколов поднимает рождаемость в России

Участник "Уральских пельменей" стал отцом в пятый раз. И на этот раз у деятеля юмористической эстрады родилась дочь. О радостном событии шоумен рассказал своим подписчикам в Instagram.

В описании к фотокарточке, которая появилась на совместной странице Дмитрия Соколова и его супруги Ксении, у пары родился третий совместный ребенок, и радость влюбленных не знает границ.

Уже известно, что девочка удалась на славу: весит почти четыре килограмма и ростом порядка 52 см. Дмитрий с супругой уже и имя выбрали малышке, теперь в семье юмориста есть прекрасная Иоанна.



Также в посте приписывается, что роды прошли очень легко, а особенную благодарность пара высказывает своему доктору. Интересен тот факт, что 52 летний Дмитрий Соколов стал отцом именно в 5-ый раз, ведь до встречи с возлюбленной, он уже обзавелся двумя детьми от первого брака.

Конечно же, все фанаты ликуют и поздравляют пару с новым чудом-чадом.

Фото и видео: Instagram, sokolove_dk