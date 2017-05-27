Дмитрий Маликов предложил высечь «срамную девку» Бузову на конюшне

Музыкант прокомментировал певческие способности экс-участницы "Дома-2" и ее клип с Настей Кудри

Музыкант Дмитрий Маликов опубликовал странный твит, стилизованный под "русскую архаику": он высказал свое мнение относительно певческих способностей бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

– «Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!», — говорится в публикации.

О каком именно клипе Ольги Бузовой идет речь, не сообщается, однако в СМИ предположили, что Дмитрий Маликов посмотрел эпическое видео Бузовой, снятое на совместный с Настей Кудри трек "Будет жарко".

Видео: youtube