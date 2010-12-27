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Для болельщиков организуют бесплатные парковки
Сегодня, 14:51
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Shdaria
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Для болельщиков организуют бесплатные парковки

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В Петербурге для болельщиков Кубка конфедераций организуют бесплатные парковки.

 В Петербурге для болельщиков организуют бесплатные парковки. 

Автостоянки начинают работу примерно за 4-5 часов до начала мероприятия. Они расположены у ТРЦ "Питерлэнд" (110 машиномест), ТРК "Атлантик Сити" (211 машиномест), ТРК "Меркурий" (400 машиномест), а также гипермаркетов "О’КЕЙ" (132 машиноместа) и "Карусель"(180 машиномест).

Оставить свой автомобиль на бесплатной автостоянке может только зритель матчей исключительно при предъявлении билета, действующего в день проведения матча, а также волонтеры и лица, включённые в списки FIFA, строго при предъявлении карты аккредитации.

 

Теги: автостоянка , бесплатные парковки спб , кубок конфедерации 2017 , новости спб , парковка для болельщиков , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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