В Петербурге для болельщиков Кубка конфедераций организуют бесплатные парковки.

В Петербурге для болельщиков организуют бесплатные парковки.

Автостоянки начинают работу примерно за 4-5 часов до начала мероприятия. Они расположены у ТРЦ "Питерлэнд" (110 машиномест), ТРК "Атлантик Сити" (211 машиномест), ТРК "Меркурий" (400 машиномест), а также гипермаркетов "О’КЕЙ" (132 машиноместа) и "Карусель"(180 машиномест).

Оставить свой автомобиль на бесплатной автостоянке может только зритель матчей исключительно при предъявлении билета, действующего в день проведения матча, а также волонтеры и лица, включённые в списки FIFA, строго при предъявлении карты аккредитации.