Бесплатных парковок для болельщиков Кубка конфедераций стало больше

Число бесплатных стоянок для автомобилей болельщиков футбольных матчей Кубка конфедераций ФИФА в Приморском районе увеличили. Новые места появились возле Яхтенного моста.

В дни матчей Кубка конфедераций 2017 года 22 и 24 июня, а также 2 июля в Приморском районе появится больше парковочных мест для болельщиков. Гипермаркет "Лента" предоставит 76 мест для футбольных фанатов. ТРК "Атлантик Сити" отведет болельщикам 211 мест, еще 110 под машины выделят на парковке ТРЦ "Питерлэнд". Больше всего места будет у ТРК "Меркурий" - 400 машино-мест, у гипермаркета "ОКей" - 132 места, а у "Карусели" - 180.

Стоянка для инвалидов на 60 мест организована у БЦ «петровский» в петроградском районе. Парковаться на этой и других бесплатных парковках могут только болельщики (их идентифицируют по действующему билету на матч), волонтеры и аккредитованные лица.

Зрителей просят приезжать к стадиону поранье. При этом автомобилистам советуют все же пересесть на общественный транспорт. Также при выборе времени стоит учесть проход досмотровой зоны и поиска своего сектора и места.

Большинство приезжих болельщиков передвигаются по городу на общественном транспорте. Ранее Piter.tv сообщал, что Кубок конфедераций увеличил число пассажиров в метрополитене. Кроме того трамваи на Савушкина перевезли в два раза больше пассажиров из-за матча Кубка конфедераций.

Видео: instagram.com/evdpronin