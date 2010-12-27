В Петербурге пост директора "Исаакиевского собора" может занять писательница Ирада Вовенко

В Петербурге 17 мая стало известно, что директором музея "Исаакиевский собор" может стать писательница Ирада Вовненко.

В Петербурге в Исаакиевском соборе до конца месяца появится новый директор. Стало известно, что им может стать действующий заместитель директора Ирада Вовненко.

17 мая председатель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что пост нового директора выберет из числа заместителей Николая Бурова.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что именно Ирада Вовненко может сменить Николая Бурова на посту директора музея «Исаакиевский собора. Буров покинет этот пост 1 июня. Но пока официального предложения возглавить Государственный музей-памятник не поступало.

Напомним, что в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Такое решение вызвало бурную реакцию в обществе. Законодательное собрание Петербурга исключило вопрос о проведении референдума по передаче Исаакия из повестки.