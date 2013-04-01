Директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков оказался среди погибших в авиакатастрофе под Сочи

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своём официальном сайте список трагически погибших пассажиров, которые вылетели из Сочи на Ту-154 сегодня утром

В этом списке, среди других пассажиров рухнувшего в Черное море самолета Ту-154, находился директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.

Напомним, что Губанков занимал должность министра культуры Московской области с 24 мая 2012 года по январь 2013 года. Затем 25 марта 2013 года его ждало назначение на пост начальника управления культуры министерства обороны России. Кроме этого, Губанков был журналистом и кандидатом культурологических наук.



Видео: Piter.TV

