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Директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков оказался среди погибших в авиакатастрофе под Сочи

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своём официальном сайте список трагически погибших пассажиров, которые вылетели из Сочи на Ту-154 сегодня утром

В этом списке, среди других пассажиров рухнувшего в Черное море самолета Ту-154, находился директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.
 
Напомним, что Губанков занимал должность министра культуры Московской области с 24 мая 2012 года по январь 2013 года. Затем 25 марта 2013 года его ждало назначение на пост начальника управления культуры министерства обороны России. Кроме этого, Губанков был журналистом и кандидатом культурологических наук.

Видео: Piter.TV
 
Теги: авиакатастрофа под сочи , антон губанков , минобороны россии , ту 154
Категории: Мировые новости Лента новостей Происшествия Новости России

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