Директор "Воина-В" признался в даче взятки экс-депутату Нотягу

В Петербурге состоялся суд, где бизнесмен рассказал о передаче взятки Нотягу лично в руки.

В Петербурге директор строительной компании "Воин-В" Олег Глущенко рассказал в суде, что бывший депутат ЗакСа Вячеслав Нотяг брал с него взятки. Но сам экс-парламентарий утверждает, что подобного не случалось.

22 июня в Кировском районном суде был допрошен Олег глущенко в рамках процесса над экс-депутатом Вячеславом Нотягом, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказывает Глущенко, он вынужденно давал взятку в размере 300 тыс. рублей каждый триместр бывшему депутату. За такую "награду" по словам строителя, ему обещали не вмешиваться в застройку квартала "Ульянка" в Кировском районе. Но обещанное не выполнялось в полной мере.

"Депутат Нотяг перестал участвовать в протестных митингах, отправлять запросы, которые тормозили строительство. Но это продолжили делать другие депутаты", - говорит на суде глава компании "Воин-В".

"Я также просил Нотяга передавать письма местных жителей мне. Чтобы понимать, какие у тех замечания и внести их в наш строительный план", – заявил бизнесмен позднее.

Также в ходе суда строитель отметил, что деньги передавал лично в руки Нотягу. Уже при передаче последней взятки бывшего депутата задержали. На тот момент заявление уже было написано Глущенко в ФСб, а назначенная встреча передачи фиксировалась.

Нотяг был задержан 21 апреля 2016 года. По версии следствия, он требовал от Глущенко взятку, за что тот обеспечит спокойное течение строительных работ в квартале реновации. Следователи посчитали, что бывший депутат получил взятки на общую сумму 1,2 млн рублей