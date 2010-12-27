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Диана Шурыгина может стать новой ведущей “Дома 2”
Сегодня, 13:46
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lesjasap
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Диана Шурыгина может стать новой ведущей “Дома 2”

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Скандально известная звезда программы “Пусть говорят” заявила о своем желании заменить Ольгу Бузову на посту ведущей “Дома-2”.

На вакантное (по слухам) место Ольги Бузовой уже претендует первая кандидатка - Диана Шурыгина. По сообщениям ранее, сначала Диана планировала принять участие в проекте в качестве гостьи. 
 
Один из ведущих “Дома-2” лично пригласил Шурыгину стать участницей шоу. По словам Влада Кадони, девушке полезно оказаться под постоянным прицелом камер. Он также отметил, что проект создает такие условия, в которых невозможно играть какую-то роль, поэтому зрители увидят Диану настоящей. 
 
Напомним, что Ольга Бузова неоднократно заявляла о своем намерении уйти из “Дома-2” и плотно заняться музыкальным творчеством и собственной линией одежды. Пока что звезда никак не прокомментировала ситуацию с Шурыгиной. Официального комментария по поводу назначения Дианы от руководства канала также не поступало. 
 
Многие пользователи  социальных сетей считают, что это очередной пиар-ход Дианы, которая уже неоднократно пыталась привлечь внимание общественности к своей персоне. 
 
 
 
Фото: Instagram/shurygina_diana555 
Теги: диана шурыгина , дом 2 , ольга бузова , шоу-бизнес
Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России

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