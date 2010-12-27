Диана Шурыгина может стать новой ведущей “Дома 2”

Скандально известная звезда программы “Пусть говорят” заявила о своем желании заменить Ольгу Бузову на посту ведущей “Дома-2”.

На вакантное (по слухам) место Ольги Бузовой уже претендует первая кандидатка - Диана Шурыгина. По сообщениям ранее, сначала Диана планировала принять участие в проекте в качестве гостьи.

Один из ведущих “Дома-2” лично пригласил Шурыгину стать участницей шоу. По словам Влада Кадони, девушке полезно оказаться под постоянным прицелом камер. Он также отметил, что проект создает такие условия, в которых невозможно играть какую-то роль, поэтому зрители увидят Диану настоящей.

Напомним, что Ольга Бузова неоднократно заявляла о своем намерении уйти из “Дома-2” и плотно заняться музыкальным творчеством и собственной линией одежды. Пока что звезда никак не прокомментировала ситуацию с Шурыгиной. Официального комментария по поводу назначения Дианы от руководства канала также не поступало.

Многие пользователи социальных сетей считают, что это очередной пиар-ход Дианы, которая уже неоднократно пыталась привлечь внимание общественности к своей персоне.

Фото: Instagram/shurygina_diana555