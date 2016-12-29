Диана Иваницкая-Шорикова в Instadram: "Моя совесть чиста"

Instagram предполагаемой возлюбленной Алексея Воробьева разрывается от новых публикаций. Пока певец страдает, Иваницкая-Шорикова отдыхает.

Недавно стало известно, кто сломал Алексея Воробьева. Оказалось, это была молодая певица из группы "Динама" - Диана Иваницкая-Шорикова. Певец изливал душу своим подписчикам в инстаграм, жаловался на то, что его сердце теперь разбито, как и гитара, на которой играла последний раз Шорикова. Друг знаменитого, судя по всему, снова холостяка признался, что Диана изменила музыканту. Он уехал в Америку по работе и очень ждал встречи со своей возлюбленной, даже выкроил для нее денек и больше 15 часов летел домой, лишь бы увидеть Иваницкую. Но, приехав, Воробьев был сильно раздосадован, даже взбешен. Несколько постов, о том, как он забывается алкоголем, несколько философских об искренности и любви. Впрочем, парочка всегда скрывала свои отношения, поэтому возникает вопрос: а был ли рома. Хотя, на своей аватарке вконтакте Диана Иваницкая-Шорикова обнимается с Воробьевым.

Так или иначе, на певицу обрушился шквал негативных эмоций. Конечно, Диана Иваницкая-Шорикова отчаянно заявляет, что ей нечего стыдиться и что её личная жизнь никого не касается. Она тоннами выкладывает фотографии в свой инстаграм и вконтакте с хэштегами #любовьспасетмир.

"Любимые мои, будьте пожалуйста умнее! И добрее. Я даже ничего не хочу говорить. Я очень счастливый человек! Поверьте)) Мне совершенно нечего стыдиться! Моя совесть чиста, прежде всего перед самой собой! И моя личная жизнь касается только меня, котики, не забывайте этого" – пишет певица.

И, пока Алексей Воробьев страдает и пишет слезные посты с хэштегами #ЯПростоХочуПриехать, Диана Иваницкая-Шорикова отдыхает. Судя по новым публикациям, девушка укатила в Таиланд.

А три дня назад Шорикова и вовсе выложила фотографию с подписью: "Зая сказал на дискотеку не ходить! Иду против системы". Может сердцеедка из "Динама" нашла себе новую жертву?

Надо сказать, что Воробьев старше Шориковой аж на 7 лет. Быть может, девочка еще не нагулялась, а Алексей уже предложил последнюю розу из "Холостяка"? Кстати, летом прошлого года, Диана как раз выкладывала фотографию в свадебном платье с подписью: "Роза моя!". Впрочем, до этого девушка загрузила видео с заявлением, что мужа нет, и пока еще не было.

Молодая модель родилась в Запорожье, а карьеру начала в 8-летнем возрасте. В 2012 девушка участвовала в "Х-Факторе", а после в проекте "Хочу V ВИА Гру", где заняла второе место. Диана Иваницкая-Шорикова не прочь посмеяться над собой, то брови свои ужасными назовет, то второй подбородок снимет. А еще дамочка выкладывает страстные танцы. Отжигает Иваницкая в нарядах с вырезом на спине: от шеи и до аппетитной попы.



Видео и фотографии: instsgram, вконтакте Диана Иваницкая-Шорикова