ДиДюЛе нравится, как Оксимирон, Скриптонит и Баста работают со словом

В клубе "Jagger" 12 апреля прошел концерт группы "ДиДюЛя". В предверии большого концерта в Москве и выхода нового альбома, лидер группы ДюДюЛя пообщался с Piter.tv о силе музыки без слов.

Пожалуй, один из самых загадочных музыкальных коллективов неслучайно дал концерт в День Космонавтики. "Очень знаменательно в этот день выступать и играть, например, композицию "Полет на Меркурий" или "Инкерман",- признается ДиДюЛя. "Концерт примечателен еще тем, что с нами сегодня будет впервые выступать моя супруга Евгеника".



ДиДюЛя считает, что музыка находится за гранью слов. "Поэтому на наших концертах не звучат слова. Вместо них мы шаманим музыкой и сложной энергетикой",- рассказывает музыкант.

"Во время звучания мелодии время идет по-другому - в минуте уже не 60 секунд, а 30. Музыка - уникальное чудо. Она останавливает время, делает людей моложе, сильнее и счастливее".



На вопрос о том, что думает ДиДюЛя о современной музыке и моде на гоп-культуру 90-х, отвечает философски : "Я понимаю данное творческое являение. Это некий внутренний протест, стремление к минимализму. Такая культура и музыка близка практически каждому - мы же простые русские ребята. Но такая культура подпитывается очень грамотными маркетинговыми решениями и продюссерской работой".



"Мне нравится, как работает со словом Оксимирон. Слушаю что-то из Скриптонита, Басты",- делится музыкант . "Стараюсь держать , как говорится, руку на пульсе."



Благодарность жизни красной нитью проходит через все творчество и музыку группы. "Нужно не предаваться печали, а стараться поддерживать в себе вкус к жизни и радоваться каждому дню",- убеждён ДиДюЛя.



Чабина Александра , Дубровская Виталия.