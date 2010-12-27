Метро "Девяткино" закрыли на вход из-за бесхозного предмета

В пятницу днем станцию метро "девяткино" закрыли на вход. На выход станция работает.

Еще одно ЧП в подземке произошло в пятницу, 14 июля. В 11.30 на вход закрыли конечную станцию красной ветки "Девяткино". Пассажиров не пускают в вестибюль из-за бесхозного предмета.

Ожидается прибытие специалистов, которые проверят неизвестный предмет. Только после этого поезда начнут возить пассажиров до "Девяткино". Большинство людей дожидаются открытия станции на "Гражданском проспекте". Эта станция временно стала конечной на красной ветке. Проверка может занять от нескольких минут до часа-двух. Все дело в том. как скоро взрывотехники приедут на место происшествия.

В утренний час пик были неполадки на фиолетовой ветке. Как сообщал Piter.tv на "Звенигородской" женщина упала на пути. Из-за этого временно прервалось движение. На его восстановление ушло около 20 минут. Но большого столпотворения ЧП не вызвало, так как произошло на той части ветки, которой пользуется меньше всего пассажиров.