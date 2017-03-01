Девять контейнеров с опасным питанием для качков арестовали в Петербурге

Сотрудники Роспотребнадзора арестовали девять морских контейнеров со специализированным питанием для спортсменов. Товары оказались запрещенными для ввоза в Россию, так как были произведены в США и Канаде.

Специалисты Роспотребнадзора оставили петербургских качков без специализированного питания. Сотрудники ведомства наведались с проверкой на один из складов промзоны "Парнас". Туда были доставлены девять морских контейнеров со спортивным питанием.

По сообщению Роспотребнадзора, товар представлял угрозу для населения. Специализированное питание привезли в Россию из США и Канады, а ввоз такой продукции из этих стран запрещен.

В ведомстве возбудили административное дело за нарушение технического регламента с причинением вреда здоровью. Порошки направили в лабораторию для исследования.

В начале прошлого месяца три тонны подозрительного табака для кальянов изъяли на рынках Петербурга. Специалисты Роспотребнадзора проверяли лавочки, где торговали табаком для кальянов. На коробках отсутствовали акцизные марки.

Видео: Youtube / morskoi fraht