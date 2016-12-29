Девушка сумела обмануть извращенца, пристававшего к ней в лифте

Девушка заманила насильника в квартиру. Он сбежал, испугавшись свидетелей

Во Фрунзенском районе города девушка пережила стресс, столкнувшись с насильником в лифте. Извращенец, с которым петербурженка оказалась глубокой ночью в кабине лифта, угрожал ей сексуальным насилием.

По счастью, то ли насильник оказался бестолковым, то ли девушка сумела вовремя сориентироваться – она убедила его подняться вместе с ней в квартиру. Когда обнадеженный мужчина вошел в прихожую квартиры девушки, он увидел там ее рассерженную поздним приходом дочери мать, испугался свидетельницы и сбежал.

Известны приметы нападавшего: это был мужчина европейской внешности, лет 35-ти, высокого роста, с легкой небритостью на лице. Злоумышленник был без верхней одежды – в сером джемпере и синих джинсах.

Отмечается также, что едва не пострадавшая от насилия девушка была не только несовершеннолетней, но и не достигшей возраста согласия: ей некоторое время назад исполнилось пятнадцать лет.

Напомним, некоторое время назад в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в одном из номеров апарт-отеля. По словам разгневанного отца, изнасилование над его дочерью, едва вошедшей в переходный возраст, совершил некий 22-летний петербуржец. Подозреваемого задержали на улице Савушкина 10 января 2017 года.

Видео: из архива