Девушка сама себя спасла из горящей квартиры на Белградской

Пожар произошел в квартире на Белградской. Оказавшаяся в полыхающем помещении девушка сама вышла на улицу и вызвала спасателей.

В пятницу, 5 мая, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил жилье на предпоследнем этаже в доме 34 корпус 1 на Белградской улице. Огонь разгорелся около 13.15. Как рассказывают очевидцы, прибывшим спасателям никому помогать не пришлось. В квартире была девушка, которая самостоятельно вышла на улицу и вызвала МЧС и скорую помощь. Врачи отвезли девушку в больницу.

Огонь охватил комнату, в которой находится балкон. Из-за этого густой дым вырывался на улицу. Балкон верхнего этажа полностью покрылся копотью. Также не повезло и соседям снизу: скорее всего, их залила вода, которую пожарные вылили на полыхающую мебель в доме.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург