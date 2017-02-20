Девушка-музыкант из Петербурга стала звездой индийской "Минуты славы"

Анастасия Сарасвати из Петербурга стала успешной участницей музыкального шоу на центральном телевидении Индии.

Петербурженка Настя Сарасвати, выступающая в группе Shamhey, стала звездой национального телевидения Индии. Она отобралась в основную конкурсную команду проекта Dil hai Hindustani и уже успешно прошла первый этап шоу. Речь идет о передаче, объединившей в себе черты форматов "Голоса" и "Минуты славы". В эфире Dil hai Hindustani музыканты и артисты представляют творческие номера, посвященные культуре и традициям Индии. Их выступления оценивают звезды Болливуда и местной музыкальной сцены, а также многомиллионная аудитория канала StarPlus.

Россиянка, увлекающаяся этнической музыкой, стала одним из фаворитов проекта. В первом раунде она поучаствовала сразу в нескольких номерах, но сильнее всего жюри покорило вокальное исполнение "Гаятри манты". Из уст славянки индийский текст и музыка, по словам судей, звучали крайне органично. Петербурженка прошла дальше, опередив многих сильных индийских исполнителей, которые покинули проект навсегда.

Судя по всему, Настя Сарасвати понравилась местным телезрителям. Про нее уже сняли портретный сюжет, а также составили статью на индийской Википедии. Сама она в социальных сетях активно описывает происходящее на телеэфирах. В одной из записей россиянка опубликовала видео своего танца с "королем Болливуда" Шахрукхом Кханом. Кроме того, она просит своих земляков и российские СМИ поддержать ее в следующих раундах. Совсем скоро музыкантов ждут прямые эфиры, в которых важна будет активность фанатов выступающих.

Но есть важный момент.. Концепция шоу предусматривает оценку не только пения, но всего представления, его идейность- музыкальность- полноценность, и личность артиста, связь с Индией и семейные ценности. Ко мне единственной не могут приехать родственники для участия в эпизоде о родителях и поддержки, и в соц сетях я не очень активна, хотя всем сказали сделать инстаграммы и твиттеры и работать над увеличением своего рейтинга.. плюс мои соотечественники не могут смотреть шоу онлайн и понимать хинди и даже инглиш, иногда проскальзывающий.. когда меня спрашивают в интервью, как твоя страна реагирует на твои успехи -я говорю, что только мои друзья в курсе и они конечно рады за меня. Это для крупнейшего канала миллиардной Индии не убедительно, поэтому положение моё довольно слабое имхо, учитывая, что и языковой барьер, из-за чего я не могу выразить себя нормально)), - пишет девушка.

Видео: канал StarPlusTV, YouTube

Фото: https://vk.com/saregama