Девочку-подростка из Всеволожского района нашли в квартире у своей знакомой

Во Всеволожском районе 12-летнюю "потеряшку", ушедшую из дома после ссоры с мамой и бабушкой, нашли в квартире у своей знакомой 17 июля.

Как сообщает "Конкретно.ру", в понедельник, 17 июля 12-летнюю девочку, ушедшую из дома после ссоры с мамой и бабушкой, нашли в квартире у знакомой.



По данным ГСУ СК РФ по Ленобласти, на данный момент следователи проводят беседу с ребенком для установления всех обстоятельств произошедшего. Сообщается, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Процессуальное решение будет вынесено после проведения доследственных проверочных мероприятий.