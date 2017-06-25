Девочка сорвалась с семиметровой высоты на аттракционе в США

В Нью-Йоркском парке развлечений «Шесть флагов» 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона

В парке развлечений «Шесть флагов» недалеко от Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона высотой более семи метров. Очевидцы засняли инцидент на видео. Девочка выпала из кабины движущегося аттракциона и долгое время держалась за сиденье, пытаясь подняться. Аттракцион остановили, внизу собрались люди. Они смогли поймать девочку, когда та освободилась.

«Спасибо людям, которые собрались внизу, чтобы поймать ее, и мужчине, который забрался на дерево, чтобы убрать мешающие ветки», — написала пользователь Facebook Loren Lent, выложившая ролик на своей странице.

Пострадавшую доставили в больницу, ей удалось избежать серьезных травм. Администрация луна-парка заявила, что аттракцион был полностью исправен.



