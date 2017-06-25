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Девочка сорвалась с семиметровой высоты на аттракционе в США

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В Нью-Йоркском парке развлечений «Шесть флагов» 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона

     В парке развлечений «Шесть флагов» недалеко от Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона высотой более семи метров. Очевидцы засняли инцидент на видео. Девочка выпала из кабины движущегося аттракциона и долгое время держалась за сиденье, пытаясь подняться. Аттракцион остановили, внизу собрались люди. Они смогли поймать девочку, когда та освободилась. 

«Спасибо людям, которые собрались внизу, чтобы поймать ее, и мужчине, который забрался на дерево, чтобы убрать мешающие ветки», — написала пользователь Facebook Loren Lent, выложившая ролик на своей странице.  

Пострадавшую доставили в больницу, ей удалось избежать серьезных травм. Администрация луна-парка заявила, что аттракцион был полностью исправен. 

 


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Категории: Мировые новости Лента новостей

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