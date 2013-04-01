"Первый детский" показал новый взгляд на "Щелкунчика"

9 и 16 в Санкт-Петербурге прошла премьера шоу-спектакля "Не просто Щелкунчик" от "Первого детского".

Премьеру нового взгляда на “Щелкунчика” пришло посмотреть немалое количество петербуржцев.Среди них мы встретили председателя творческих работников культуры, который поделился с нами дальнейшими планами по-поводу жизни постановки:

“Я был на открытии самого центра, мне очень понравилось.Спектакль смотрю первый раз, и у нас уже есть планы в другом месте его прокатывать. Мы уже договорились, это будет в феврале, в московском районе” - рассказал нашему каналу Александр Гаврилов.

А главные “злодеи” вечера, оказались вовсе и не страшными, а очень даже милыми и обаятельными артистами:

“Мы крутые мышки, с нами никто не сравнится!”- эмоционально передают нам в антракте свои первые впечатления “ушастые” герои дня От мышат мы узнали, что на самом деле волнуется ребята только до и после выступления, сама сцена юных артистов ни капельки не пугает: “перед выступлением - страшно, во время - не страшно, после - страшно”. Сначала ты думаешь, как же станцуешь, а после - переживаешь, как станцевал? ”.

Шумные, веселые и такие заводные белочки и орешки, зайчики и игрушки, забавно-меланхоличный маленьких снеговичек и тот, в чье имя и названа постановка - выходят на сцену и отрабатывают эпизоды слаженно и сообща. А зритель то и дело, либо умиляется, видя на сцене “фамого фтрафного фверя” - четырехлетнего мальчугана, пародирующего своего собрата злодея, либо восторгается танцами, песнями шутками и трюками, которые выполняют детки разных возрастов на одной сцене.

Юлия Дробыш рассказала нам, как же они справлялись с таким количеством озорников и приходилось ли “справляться”:

“Работать с ними было нелегко, да, не потому, что они там все с характерами, нет, а потому, что они просто дети. Им хочется играть, веселиться, а это работа, мы им даем работу и профессию. Поэтому были какие-то свои трудности, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что мы в итоге все получили от этой работы и о того, что мы сегодня увидим”.

Актриса Юлия Рудова, поддерживающая детей на сцене и исполняющая роль доброй и какой-то волшебной сказочницы, поделилась с нами между выходами на сцену мыслями, как это профессионально работать на одной сцене с такими маленькими певцами, танцорами и актерами:

“Дети - огромные молодцы! Совсем с маленького возраста, таме сть 4-х летние дети - которые, когда вышли на сцену, стали танцевать - это производит сильнейшее впечатление. Как четко они все делают, как они все выучили.Заканчивая взрослыми уже ребятами, которые уже достаточно профессионально работают на сцене. Я хочу сказать, что “Первый Детский” эстрадный центр за столь непродолжительное время, что они существуют, фактически за 3 месяца, уже получилась команда из ребят, уже я вижу, как многому они научились. Как они говорят, как они поют, как двигаются. И я думаю, что из многих из них могут получиться очень хорошие синтетические артисты”.

Видео: PiterTV

Дарья Молчанова, Рустам Акберов