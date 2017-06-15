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Владимир Путин поделился новостью: родился второй внук

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Владимир Путин рассказал о своих детях и внуках в прямом эфире.

 15 июня на прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос о личной жизни президента РФ. Татьяна Прокопенко из Кабардина-Балкарии попросила рассказать Путина о своих внуках.

Владимир Путин пояснил, что несмотря на все слухи, его дети и внуки живут в России. Дочь занимается наукой и образованием, живет обычной жизнью. Внуки ходят в детский сад. Также Владимир Путин объяснил, что не называет имен, возраст и подобную информацию о детях, потому что хочет, чтобы они росли в обычном общении. "Стоит мне только сказать возраст, имя и они сразу же будут идентифицированы и их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка." 

Президент РФ уверяет, что все с его детьми хорошо и просит отнестись с пониманием к его позиции.

В конце своей речи Путин отметил, что у него недавно родился второй внук, с чем его все поздравили. 

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Категории: Лента новостей Новости России

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