Дети Киркорова устроили фотосессию со львами в Крыму

Филипп Киркоров приехал на гастроли на полуостров вместе со своими детьми

Филипп Киркоров приехал на гастроли на полуостров вместе со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией. Семейство отправилось в сафари-парк "Тайган" в Белогорске, где пообщалось с дикими кошками. Детям артиста очень понравились львята. Они сделали много фотографий в обнимку с маленькими хищниками. Также им удалось посидеть верхом на огромном взрослом льве

Первым делом, приехав в сафари-парк, Филипп Киркоров проведал львенка Филю, которого он спас в прошлом году. Артист приехал в Крым на гастроли, которые проходят с 17 по 21 июля в Феодосии, Алуште, Евпатории и Ялте.

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Instagram: fkirkorov