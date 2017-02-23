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Десятилетний мальчик тяжело пострадал в Московском районе

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Мальчик упал на детской площадке и разбил голову

Накануне, 22  февраля 2017 года, от детской площадки, расположенной в Московском районе Петербурга, госпитализировали десятилетнего мальчика. Как сообщается, ребенок упал на детской площадке и тяжело травмировался.

Мальчика привезли в детскую больницу имени Раухфуса в тяжеолм состоянии.  В стационаре медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом нижней стенки орбиты левого глаза. 

Инцидентом заинтересовался районный инспектор по делам несовершеннолетних. Однако выводы, которые она сделала, сводятся к тому, что травмы мальчик получил по собственной неосторожности.

Видео: архив 

Теги: московский район , петербург , пострадал мальчик , тяжелые травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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