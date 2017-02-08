Десятилетний мальчик погиб после падения с 13 этажа

На Планерной улице в Петербурге произошла трагедия

В Петербурге выясняются обстоятельства трагической гибели девятилетнего мальчика. Младший подросток выпал из балконного окна квартиры, расположенной на тринадцатом этаже высотного здания на Планерной улице. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мальчик умер на месте.

Трагедия произошла накануне вечером, 7 февраля 2017 года, в одной из квартир дома 63/1 по Планерной улице, расположенной на 13-м этаже. Около 21 часа девятилетний мальчик выпрыгнул с лоджии указанной квартиры.

В настоящее время выясняются обстоятельства смерти ребенка. Как отмечается, его семья была неполной (мать растила мальчика одна), однако в поле зрения органов опеки или полиции ранее не попадала.

Видео: архив