Десять мошенников "впаривали" БАДы пенсионерам

Группа мошенников продала пожилым петербуржцам БАДов на три с лишним миллиона

В Петербурге задержали вторую половину организованной группы, которая продавала немолодым людям биологически активные добавки с неясными свойствами. Всего, по предварительным данным, в "компании" было два десятка мошенников.

По предварительной информации, вторая десятка обманула пенсионеров как минимум на сумму 3,3 миллиона рублей — преступления в основном были совершены в 2016 году, деньги за БАДы брали у пожилых людей, родившихся в 30-х годах прошлого века.

Расследование этого уголовного дела продолжается с апреля – тогда были задержаны первые десять человек. Теперь в деле появился еще десяток подозреваемых.

Видео: архив