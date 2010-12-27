Депутаты ЗакСа требуют проверки утечки пятилетней давности в Радиевом институте

Председатель Профильной комиссии по экологической защите населения Надежда Тихонова обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку публикации СМИ об утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте имени Хлопина.

Депутата законодательного собрания и председателя Профильной комиссии по экологической защите населения Надежду Тихонову возмутила информация о возможной утечке опасных веществ в Радиевом институте имени Хлопина. Она потребовала от прокуратуры провести проверку.

Обращение было написано на основании материала в СМИ. Парламентарий просит проверить изложенные факты на предмет нарушения закона о радиационной безопасности населения. Кроме того, Тихонова просит привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу безопасность петербуржцев.

Об утечке в пятницу, 7 июля, стало известно "Фонтанке". По их данным, из системы сбора радиоактивных отходов института у площади Мужества вытекли опасные вещества. Они попали в почву и ушли через грунтовые воды. ЧП произошло еще в 2012 году, сообщает издание. А возведение саркофага-укрытия решили начать только в этом году.